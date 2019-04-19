ТОП-5 цитат Порошенко на "Общественном"

Сайт "Сегодня" приводит 5 ключевых тезисов главы государства

Петр Порошенко. Фото: AFP.

Сегодня вечером в студии "Общественного" выступил глава государства Петр Порошенко. Изначально формат эфира предполагал теледебаты Порошенко и Зеленского, но шоумен на съемки не прибыл. Сайт "Сегодня" приводит 5 ключевых тезисов главы государства.

"Эта некомпетентность напрямую угрожает безопасности государства... Бизнес-партнеры Зеленского подозреваются в отмывании денег и хищениях. Украина не выдержит в состоянии войны таких ударов по финансовому сектору и экономике... Под этой оберткой и придут настоящие волки. Я против того, чтобы Украина снова платила огромную цену, выводя людей на Майдан... Человеком, у которого нет опыта, будут руководить другие люди, в том числе из-за границы нашего государства... Но я не отрицаю, что Украина требует обновления власти. И во время парламентских выборов мы можем провести реформацию коалиции".

"Риски в связи со сменой президента, что дела Майдана будут уничтожены – они существуют. Но я горжусь тем, что никогда не вмешивался в судебные дела, в том числе в дела Майдана. Это напрямую запрещено законом. Но как гражданин я глубоко не удовлетворен ходом и темпами расследования. Для меня этот вопрос очень личный. Я не согласен принимать деятельность следственных органов, когда после пяти лет расследования у нас почти нет людей за решеткой. Я считаю, что 5 лет более чем достаточно. Я не буду вмешиваться и дальше и буду счастлив, если президент не будет указующим перстом указывать – кто виновен, а кто нет. Но я не дам никому возможности договариваться со следствием. Реформированная судебная ветвь власти вынесет решения".

"Ключ от мира и к освобождению пленных находится не в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, он находится в Москве. Путин полностью остановил обмен, выдачу украинских военнопленных, политзаключенных. Нет ни одной встречи на международном уровне, где я бы не поднимал этот вопрос и вопрос крымских татар. Я уверен, что сразу после моей победы на выборах мы возобновим диалог в "нормандском формате", и в июне, не позже, мы поднимем вопрос освобождения части военнослужащих и политических узников, которое произойдет не позже первой половины 2019 года".

"Неприятная часть касается позиции моего оппонента: когда он назвал российских наемников и регулярные военные силы Российской Федерации "повстанцами ЛНР и ДНР". Почему это важно? За 5 лет мы сформировали мировую коалицию в поддержку Украины. 5 лет мы доказывали миру что у нас – российская агрессия. Такая позиция означает, что у нас тут нет России, что украинцы бьются сами с собой, "ДНР" имеет определенный статус, что у нас тут гражданская война. Я предлагаю Владимиру Зеленскому самому решить, как объяснить это украинцам и всему миру: или это тотальная некомпетентность и он "зеленых человечков" тоже признает "повстанцами", или это связано с блоком, который использует российская пропаганда. Нам нужен компетентный человек, который не позволит себе делать такие ошибки".

"Нужно усиливать компетенцию органов безопасности, и именно эти структуры должны обеспечивать безопасность. Право на ношение оружия должно быть только у тренированных и подготовленных людей".

Ранее мы приводили ТОП-5 ярких цитат Порошенко и Зеленского на дебатах.

Также читайте реакцию соцсетей. Острые реплики разошлись на цитаты, а избиратели "остались при своем".

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

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