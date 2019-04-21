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ТОП-5 цитат Порошенко: реакция на экзит-полы второго тура выборов

Сегодня, 21:09

Порошенко отметил, что его команда готова подставить плечо новому президенту

Фото: president.gov.ua

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко прокомментировал результаты экзит-полов по итогам второго тура выборов в Украине, согласно которым он уступил своему оппоненту Владимиру Зеленскому.

"Сегодня" приводит ТОП-5 цитат с речи Порошенко.

"Никогда не cдавайся" – слышу я сейчас, когда вижу результаты экзит-полов, и они очевидны, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его – сделать так, как принято в цивилизованных демократических странах. Cегодня 21 апреля я должен помнить, что завтра наступит 22 апреля. Каждому из нас, каждому из членов моей команды нужно объединиться и защищать страну".

"Я уйду из офиса, но я хочу твердо подчеркнуть – я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике. Наша команда будет защищать все, что мы сделали за пять лет. И я горжусь этим. И без вас, украинцев, ничего бы не вышло".

"Мы не допустит реванша, потому что когда мы сняли ярмо российской церкви – это еще один способ сохранения независимости Украины. И мы, кстати, все еще ждем извинений за "термос".

"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто не сомневался – и я, и моя команда готовы подставить плечо новому президенту в принятии решений, которые соответствуют европейскому курсу Украины".

"Все международные партнеры признали, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано больше, чем за 25 лет до того. Это наша совместная заслуга... Сейчас страна намного сильнее и в намного лучшем положении, чем 5 лет назад. Это факт! Но также очевидно и то, что украинский народ хотел большего и стремился к большему. И поэтому сейчас вы приняли такое решение".

Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.


Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" 

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Тег выборы, президент, Порошенко, результаты, экзит-пол

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Сегодня

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