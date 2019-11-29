ТОП самых громких падений политиков: Ангела Меркель, Барак Обама и Фидель Кастро

Обама упал перед студентами, а Кастро прямо во время митинга

Падение Ангелы Меркель всколыхнуло общественность. Не в политическом, а в буквальном смысле. Канцлер запнулась, когда поднималась на сцену и не удержала равновесие. Что же, политики тоже люди и могут быть невнимательными. На глазах миллионов падали и экс-президент США Барак Обама, и министр иностранных дел России. Новости "Сегодня" собрали ТОП самых громких случаев.

Конфуз с канцлером Германии Ангелой Меркель произошел во время встречи ассоциаций торгово-промышленных палат. Уверенно поднималась на сцену, однако споткнулась и упала. И к травматической ситуации отнеслась с юмором: "Не заметила лестницы. Воспользуюсь ею в следующий раз".

Пикантность падениям предоставляет не только тот, кто падает, но и на каком мероприятии это произошло. Вот так, просто во время форума "Россия страна возможностей" споткнулся министр иностранных дел России Сергей Лавров. К нему подбежали, чтобы помочь, однако дипломат поднялся и самостоятельно направился к месту на сцене.

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Дружественная России Куба тоже была свидетелем падения своего ныне покойного лидера Фиделя Кастро. Он почувствовал себя нехорошо во время митинга, прервал речь и размашисто упал. Трансляцию прервали, но возобновили через несколько минут: 78-летний Кастро уже сидел на сцене. Признался, что повредил руку и, вероятно, получил трещину в колене. Но в целом уцелел.

Не избежал падения и экс-хозяин Белого дома Барак Обама, просто на встрече со студентами колледжа. И стремительно вскочил на ноги и побежал дальше к аудитории: "Я не мог дождаться встречи: мчался в таком запале, что пропустил ступеньку".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какой фастфуд и "народные блюда" предпочитают лидеры разных стран. Оказалось, что Дональд Трамп охотно поедает бургеры и стейки, а Меркель – селедку.

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