"Тор", "Смерч" и танки: Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ
Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства
Украина в 2018 году серьезно усилила армию: акцент был сделан на морские силы из-за вызовов в связи с агрессией РФ в Азовском море, а также на высокоточное вооружение – противотанковые комплексы и ракетные войска. Об этом на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил сказал президент Петр Порошенко.
По его словам, сейчас активно восстанавливаются Военно-морские силы Украины: усиливается морская и артиллерийская компонента береговой охраны, совершенствуется инфраструктура базирования кораблей ВМС в портах Черного и Азовского морей, наращиваются возможности морской пехоты. Также глава государства рассказал, как в последнее время усилилась армия.
"В течение 2018 года в войска было поставлено более трех тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тысяч ракет и боеприпасов, двух тысяч единиц современного стрелкового оружия и антиснайперских систем. Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы … осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Все это уже есть на вооружении", – рассказал Порошенко.
Он отметил, что предприятия военно-промышленного комплекса начали серийный выпуск модернизированных основных танков ВСУ Т-64, новых бронетранспортеров БТР-3, БТР-4, модернизированных боевых машин пехоты БМП-1. Кроме того, армия делает серьезный акцент и на ракетные войска.
"Продолжается оснащение воинских частей современным беспилотными летательными аппаратами отечественного и иностранного производства. Происходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор". Украина начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Вильхи". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году", – подчеркнул президент.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений. Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр.
Также Украина планирует закупить у Турции ударные беспилотники. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Тор", "Смерч" и танки: Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Нептун" и "Вильху" показали миру: Украина представила в ОАЭ новейшее вооружение (фото)
На международной военной выставке IDEX-2019 украинский оборонпром показал самые передовые разработки
Украинец создает уникальные модели исторического вооружения из жестяных банок
Житель поселка Козелец создал уникальную коллекцию миниатюрной военной техники