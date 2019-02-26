"Тор", "Смерч" и танки: Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ

Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства

Противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами "Нептун". Фото: СНБО

"Тор", "Смерч" и танки: Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4f4/3f0/5c74f43f076b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4f4/3f0/5c74f43f076b4.jpg 2019-02-26T10:13:45+02:00 Политика Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства

Украина в 2018 году серьезно усилила армию: акцент был сделан на морские силы из-за вызовов в связи с агрессией РФ в Азовском море, а также на высокоточное вооружение – противотанковые комплексы и ракетные войска. Об этом на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил сказал президент Петр Порошенко.

По его словам, сейчас активно восстанавливаются Военно-морские силы Украины: усиливается морская и артиллерийская компонента береговой охраны, совершенствуется инфраструктура базирования кораблей ВМС в портах Черного и Азовского морей, наращиваются возможности морской пехоты. Также глава государства рассказал, как в последнее время усилилась армия.

"В течение 2018 года в войска было поставлено более трех тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тысяч ракет и боеприпасов, двух тысяч единиц современного стрелкового оружия и антиснайперских систем. Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы … осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Все это уже есть на вооружении", – рассказал Порошенко.

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Он отметил, что предприятия военно-промышленного комплекса начали серийный выпуск модернизированных основных танков ВСУ Т-64, новых бронетранспортеров БТР-3, БТР-4, модернизированных боевых машин пехоты БМП-1. Кроме того, армия делает серьезный акцент и на ракетные войска.

"Продолжается оснащение воинских частей современным беспилотными летательными аппаратами отечественного и иностранного производства. Происходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор". Украина начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Вильхи". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений. Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр.

Также Украина планирует закупить у Турции ударные беспилотники. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня".

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