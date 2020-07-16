Торжественное заседание Рады и выступление Зеленского: онлайн-трансляция

30 лет назад состоялось знаковое для независимой Украины событие

Верховная Рада собралась на торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. В нем примут участие около 150 бывших депутатов-участников исторического события, а также действующий и бывшие президенты Украины.

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На это заседание приглашены президент Украины, народные депутаты Украины первого и девятого созывов, председатели Верховной Рады предыдущих созывов, президенты Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров, руководители судебной ветви власти, должностные лица, которых ВР избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, главы дипломатических представительств иностранных государств.

Присутствующим покажут исторические кадры, как 30 лет назад первые в истории независимой Украины депутаты принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины.

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Ожидается выступление Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова, первого президента Украины Леонида Кравчука, депутата первого созыва Игоря Юхновского. На этом заседании действующий глава государства вручит государственные награды участникам принятия Декларации, а Разумков – грамоты депутатам того исторического заседания.

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 июля Рада утвердила план на осень и график заседаний. Последнее заседание в 2020 году будет 18 декабря, а на третьей сессии в целом – 22 января. Также депутаты немного урезали себе рабочий день.

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