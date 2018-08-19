Тост на немецком и тульский самовар: что Путин подарил главе МИД Австрии

Президент РФ Владимир Путин посетил вчера, 18 августа, свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Помимо всего этого на свадьбе выступил казачий хор. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

"Путин выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию", – отметил пресс-секретарь главы РФ.

Выступление на свадьбе Кубанского казачьего хора, по словам Пескова, вызвало восторженную реакцию гостей. А объясняя выбор пейзажа в качестве подарка, Песков пояснил, что супруг министра Вольфганг Майлингер – уроженец таких же сельских мест.

Пресс-секретарь Путина отметил, что церемония бракосочетания проходила в "весьма непринужденной и теплой атмосфере", перед которой Путин посетил предшествовавшую ему церемонию бракосочетания, которую провел бургомистр Гратца.

Песков также добавил, что "с супругом Кнайсль Путина объединяет страсть к дзюдо, поскольку Майлингер также в свое время занимался этим видом борьбы".

Напомним, после посещения свадьбы, где Путин провел около часа, российский лидер прибыл в Берлин на встречу с Ангелой Меркель.

Стоит отметить, что на встрече Путин и Меркель обозначили темы беседы: Украина, "Северный поток – 2", иранское ядерное досье, Сирия. Меркель также подчеркнула, что намерена продолжить диалог, начатый на встрече политиков в Сочи.

Ранее главу МИД Австрии призвали подать в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу. Однако ведомстве подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом. В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.