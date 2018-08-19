Тост на немецком и тульский самовар: что Путин подарил главе МИД Австрии
Церемония бракосочетания проходила в "весьма непринужденной и теплой атмосфере", подчеркнул пресс-секретарь главы РФ
Президент РФ Владимир Путин посетил вчера, 18 августа, свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Помимо всего этого на свадьбе выступил казачий хор. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.
"Путин выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию", – отметил пресс-секретарь главы РФ.
Выступление на свадьбе Кубанского казачьего хора, по словам Пескова, вызвало восторженную реакцию гостей. А объясняя выбор пейзажа в качестве подарка, Песков пояснил, что супруг министра Вольфганг Майлингер – уроженец таких же сельских мест.
Пресс-секретарь Путина отметил, что церемония бракосочетания проходила в "весьма непринужденной и теплой атмосфере", перед которой Путин посетил предшествовавшую ему церемонию бракосочетания, которую провел бургомистр Гратца.
Песков также добавил, что "с супругом Кнайсль Путина объединяет страсть к дзюдо, поскольку Майлингер также в свое время занимался этим видом борьбы".
Напомним, после посещения свадьбы, где Путин провел около часа, российский лидер прибыл в Берлин на встречу с Ангелой Меркель.
Стоит отметить, что на встрече Путин и Меркель обозначили темы беседы: Украина, "Северный поток – 2", иранское ядерное досье, Сирия. Меркель также подчеркнула, что намерена продолжить диалог, начатый на встрече политиков в Сочи.
Ранее главу МИД Австрии призвали подать в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу. Однако ведомстве подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом. В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.
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