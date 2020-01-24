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Товарооборот с Израилем увеличится вдвое: Зеленский рассказал как

24 января, 15:43

Президент призвал председателя Кнессета ратифицировать Договор о зоне свободной торговли

Владимир Зеленский и Юлий Эдельштейн

Владимир Зеленский и Юлий Эдельштейн / Фото: Офис Президента Украины

Зона свободной торговли с Израилем, соглашение о которой Украина ратифицировала еще в прошлом году, значительно увеличит товарооборот между двумя странами.

Об этом во время рабочего визита в Израиль заявил спикеру парламента этой страны Юлию Эдельштейну президент Украины Владимир Зеленский, призвав Кнессет также ратифицировать соглашение.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", – сказал Зеленский на встрече с Эдельштейном 24 января.

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В то же время, они оценили активный политический диалог между Киевом и Иерусалимом и выразили надежду на сохранение этой тенденции после будущих парламентских выборов в Израиле.

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Также Зеленский и Эдельштейн отметили достижения в двусторонних отношениях – в частности, десятикратный рост туристических потоков после введения безвизового режим между Украиной и Израилем в 2010 году.

Напомним, рабочий визит Владимира Зеленского в Государство Израиль начался утром 23 января. Кроме посещения форума памяти жертв Холокоста, у президента состоялись встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

В частности, он встретился со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином и выразил солидарность с израильтянами в чествовании памяти жертв Холокоста.

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Израиль ЗСТ кнессет Владимир Затонский

Источник: Сегодня

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