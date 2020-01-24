Товарооборот с Израилем увеличится вдвое: Зеленский рассказал как

Владимир Зеленский и Юлий Эдельштейн / Фото: Офис Президента Украины

Зона свободной торговли с Израилем, соглашение о которой Украина ратифицировала еще в прошлом году, значительно увеличит товарооборот между двумя странами.

Об этом во время рабочего визита в Израиль заявил спикеру парламента этой страны Юлию Эдельштейну президент Украины Владимир Зеленский, призвав Кнессет также ратифицировать соглашение.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", – сказал Зеленский на встрече с Эдельштейном 24 января.

Реклама

В то же время, они оценили активный политический диалог между Киевом и Иерусалимом и выразили надежду на сохранение этой тенденции после будущих парламентских выборов в Израиле.

В тренде Должна быть реакция: политолог об опасном для Украины шаге Путина

Также Зеленский и Эдельштейн отметили достижения в двусторонних отношениях – в частности, десятикратный рост туристических потоков после введения безвизового режим между Украиной и Израилем в 2010 году.

Напомним, рабочий визит Владимира Зеленского в Государство Израиль начался утром 23 января. Кроме посещения форума памяти жертв Холокоста, у президента состоялись встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

В частности, он встретился со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином и выразил солидарность с израильтянами в чествовании памяти жертв Холокоста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама