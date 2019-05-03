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Традиция или "фишки" – чего ожидать от инаугурации Зеленского

3 мая, 14:45

Эксперты прокомментировали процедуру вступления Зеленского на президентский пост

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет в стенах Верховной Рады, несмотря на то, что его команда "думает о фишечках".

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Я знаю, избежать инаугурации в стенах Верховной Рады невозможно, потому что есть определенный регламент, а что будет после этого – сказать сложно", – говорит Магда.

Хотя команда нового украинского лидера все же может отступить от традиционной процедуры в стремлении поддержать образ Зеленского как нового политика, добавляет политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Есть очень четкая процедура, которая прописана в украинском законодательстве. Там говорится, что это происходит на торжественном заседании Верховной Рады. И дата инаугурации зависит от спикера и председателя Конституционного суда. Хотя Зеленский пришел на образе нового политика, нового лица. И будет пытаться этот образ использовать, но не за счет нового содержания, а за счет новой формы. Поэтому, я думаю, нельзя исключать, что будут предложены какие-то вещи, которые отходят от процедуры, которая прописана", – добавляет эксперт.

Напомним, до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. В то же время у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях.

Также напомним, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что Верховная Рада назначит дату инаугурации Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

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Тег закон, Рада, президент, инаугурация, Зеленский, традиция, новшества, Магда, Яхно-Белковская

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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