Трагедия с лайнером МАУ в Иране: США и Канада готовы помочь Украине

Вашингтон и Оттава предложили помощь Киеву в расследовании обстоятельств авиакатастрофы

Канада и США готовы оказать помощь в расследовании обстоятельств авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

Об этом заявили канадский премьер-министр Джастин Трюдо и госсекретарь США Майкл Помпео.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этой катастрофы и дать все ответы на вопросы канадцев", — сказал Трюдо 8 января.

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Он выразил свои соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы, среди которых было 63 канадских гражданина.

Помпео также заявил о готовности США оказать любую возможную помощь Украине с расследованием.

"Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании „Международные авиалинии Украины" PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения", — гласит опубликованное Госдепом заявление.

Напомним, что ранее США и Канада выразили свои соболезнования в связи с трагедией, которая случилась в аэропорту Тегерана. Как отреагировали в других странах мира, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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