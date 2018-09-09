"Траки – сила!": Порошенко показал "драйвовые" стрельбы украинских танкистов

Сегодня, 23:01

Сегодня в Украине отмечают День танкистов

фото president.gov.ua
фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поделился видео стрельб украинских танкистов.

Ролик и комментарий к нему глава государства разместил на своей страничке в Facebook.

"Натолкнулся в интернете на драйвовое видео от наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы – олицетворение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неизбежна. Траки – сила!" – написал он.

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Как сообщалось, в Украине ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День танкистов. Праздник установлен согласно Указу Президента "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 года.

Как сообщалось, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по случаю Дня танкиста вспомнил о битве 500-летней давности, когда украинцы разбили московской войско. 

Напомним, что украинские танкисты провели учения по отражению атаки условного противника со стороны Азовского моря.

Ранее танкисты 93-й бригады показали, как готовятся к наступлению на Донбассе. Военные сообщали, что такие упражнения необходимы для слаженности действий и сработанности экипажей, чтобы в любую минуту быть готовыми к быстрому и четкому выполнению боевой задачи. Ребята отрабатывали наступление и введение машин в бой.
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"Сегодня"

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