Трамп должен посетить Украину: эксперт назвал 10 причин

Глава Американской торговой палаты уверен, что президент США просто обязан съездить в Киев

Дональд Трамп / Фото: AFP

Пока Киев и Вашингтон обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, его американскому коллеге Дональду Трампу следует задуматься о том, чтобы самому посетить Киев.

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Так считает президент Американской торговой палаты Энди Хандер. В своей статье для "Атлантического совета" он привел 10 причин для официального визита Дональда Трампу в Украину:

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Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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