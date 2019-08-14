Трамп должен посетить Украину: эксперт назвал 10 причин

Пока Киев и Вашингтон обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, его американскому коллеге Дональду Трампу следует задуматься о том, чтобы самому посетить Киев.
Так считает президент Американской торговой палаты Энди Хандер. В своей статье для "Атлантического совета" он привел 10 причин для официального визита Дональда Трампу в Украину:
- Существенные возможности для американского бизнеса. Несмотря на отдельные крупные совместные проекты (McDonald's, Cargill, General Electric), многие американские компании все еще не открыли для себя Украину.
- Заинтересованность США в украинском энергетическом рынке. После отказа от российского газа Киев диверсифицировал поставки энергоресурсов в страну. Например, США поставляют в Украину ядерное топливо и уголь. Кроме того, для разведки, добычи, транспортировки, переработки, очистки и дистрибуции нефти и газа также необходимы технологии и оборудование из США.
- Борьба с российскими фейками об Украине. Несмотря на масштабы дезинформационной кампании, которую Москва развернула против Украины, ни у одного крупного американского издания или канала нет своих подразделений в этой стране. Новости из Украины в американские СМИ поступают от корреспондентов в РФ.
- Избиратели украинского происхождения. Несмотря на то что американские украинцы традиционно склонны поддерживать республиканцев (родную партию Трампа), визит президента на их родину получил бы очень хороший отклик.
- Будапештский меморандум. Вашингтон должен пересмотреть свои гарантии и активизировать работу в отношении Будапештского меморандума, подписав который, Украина в 1996 году добровольно отказалась от одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире.
- Шанс заключить соглашение о мире на Донбассе. Визит Трампа может придать достаточный импульс переговорам о прекращении война на востоке Украины, после чего войдет в историю.
- У Трампа много общего с Зеленским. Ряд похожих моментов в биографии – условия победы на выборах, телевидение и успешный бизнес – могут привести к дружбе между президентами США и Украины.
- Воодушевить новое поколение украинских политиков. После президентских и парламентских выборов в Украине пришли к власти молодые политики, которых визит Трампа может вдохновить на поддержку реформ.
- Помощь в борьбе с контролем олигархов над экономикой. Олигократия отпугивает ряд американских бизнесов от Украины. Усилия по борьбе с этим явлением нуждаются в международной поддержке.
- Барак Обама этого никогда не делал. Предшественник Трампа стал первым хозяином Белого дома, который ни разу не посетил Украину.
Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
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