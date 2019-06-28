Трамп грозит Ирану, а Климпуш-Цинцадзе зовет европолитиков на Донбасс: главные заявления недели

Президент Зеленский рассказал, как он собирается реформировать украинскую армию

Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Когда Украина получит новый транш МВФ, а Британия выйдет из Евросоюза? Читайте ТОП-5 главных цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: С 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ

Президент Владимир Зеленский после того, как утвердил ряд документов по стратегическим целям армии, заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, ходе их реформирования и путях решения проблемных вопросов, сообщает пресс-служба главы государства.

Говоря о необходимости повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы, президент особое внимание обратил на реформирование управления Вооруженными силами. По его словам, с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а (должна) стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства рассчитывает на повышение престижа военной службы и создание для этого соответствующих условий – достойная зарплата, жилищные условия и социальная поддержка.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений – с четкой ответственностью за результаты их выполнения", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинская армия продолжает меняться и использовать современные методы ведения войны, в помогают в этом иностранные партнеры. Запад уже давно признает преобразование и силу ВСУ, однако не все так хорошо. Так, например, в НАТО указали на одну из главных проблем в украинской армии. Как рассказывал погибший нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, – это ненадлежащая организация командования и управления войсками, в которой все еще преобладают постсоветские принципы. По его словам, реформирование оргштатной структуры, техническое оснащение, ресурсы играют важнейшую роль, в чем помогает НАТО.

Оксана Маркарова: Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе

Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ).Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет Bloomberg.

"Программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали, чтобы покрыть период двух выборов в Украине. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать", – отметила Маркарова.

Министр финансов прогнозирует, что срок новой программы составит три года, однако о размере кредита Маркарова говорить не стала.

Напомним, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов – Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Так, последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

Иванна Климпуш-Цинцадзе: Сторонников России в ПАСЕ нужно свозить на Донбасс

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе уже говорила, что Россия не сделала ни одного шага к полноценному диалогу и деэскалации, а теперь считает, что нужно открыть глаза и показать сущность агрессора и европейским политикам, которые поддерживают РФ в парламентской ассамблее Совета Европы.

Она считает, что сторонники РФ должны своими глазами увидеть последствия "русского мира" в Украине.

"Знаю, как тяжело европейских политиков привезти на Донбасс . Но надо настойчивее приглашать членов ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России. Увидев истинную сущность агрессора, они будут по-другому относиться к стране, взносы которой ничто по сравнению с разрушением, которое она наносит", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались.

В свою очередь, 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Дональд Трамп: Любое нападение Ирана на Америку будет означать уничтожение

На фоне и без того накалившихся отношений Вашингтона и Тегерана президент США Дональд Трамп подлил масла в огонь и пригрозил Ирану уничтожением,если страна нанесет удар по каким-либо американским объектам.

"Руководство Ирана не понимает слов "хорошо" или "сострадание". К сожалению, они понимают только язык силы, и США, вне всяких сомнений, являются самой мощной военной силой в мире, которая за последние два года вложила 1,5 трлн долларов (в оборонную сферу. – Ред.)", – написал Трамп на своей странице в Twitter 25 июня.

Президент добавил, что иранский народ страдает, потому что власти страны "тратят все на террор".

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Джона Керри и Обамы больше нет!" – резюмировал Трамп.

Таким образом, он прокомментировал выпад своего иранского коллеги Хасана Роухани, который после новой волны американских санкций сказал, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

Борис Джонсон: Если я стану премьер-министром, мы покинем ЕС 31 октября

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон сделал важное заявление: в случае избрания его премьер-министром Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.

"Если я стану премьер-министром, мы покинем ЕС 31 октября, со сделкой или без нее. Сегодня я спросил Джереми Ханта (глава МИД Великобритании. – Ред.) готов ли он к этой дате, несмотря ни на что. Мы должны сдержать наши обещания британскому народу и реализовать Brexit" – никаких "если", никаких "но" и никакого второго референдума", – написал Джонсон во вторник в Twitter.

К своей записи Джонсон прикрепил текст письма, направленного Ханту.

"Главный вопрос в этом соперничестве за партийное лидерство заключается в том – согласится ли следующий премьер претворить в жизнь результаты референдума и осуществить выход из ЕС 31 октября. Если мы вновь не сможем претворить эту мечту, последствия для нашей партии (Консервативная партия. – Ред.) и для нашей страны будут разрушительными", – говорится в письме Джонсона.

За пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны в настоящее время борются Хант и Джонсон, обошедшие восемь других претендентов. Джонсон с большим отрывом выиграл все раунды голосования в парламенте в рамках борьбы за эту должность.

Последним этапом выборов должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

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