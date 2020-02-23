Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

Ранее американский лидер отметил, что Москва и Киев за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях

Президент США Дональд Трамп, который ранее посоветовал России урегулировать конфликт с Украиной, в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.

В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", – отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

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В конце сентября прошлого года глава государства заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

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