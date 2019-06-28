Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости политики

Трамп и Путин во время встречи говорили об Украине

28 июня, 10:15

Лидеры США и России сошлись во мнении, что пора налаживать отношения

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи в рамках саммита Большой двадцатки (G20) в Японии обсудили, среди прочего, и ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам переговоров.

Лидеры США и России сошлись во мнении, что пора налаживать отношения.

"Президент Дональд Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Японии сегодня стартовал саммит G20, который продлится два дня. В Осаку съехались мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, руководство Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако одно из главных ожиданий саммита – переговоры российского и американского президентов.

Также Трамп с Путиным отметился знаменитым своим рукопожатием.


Видео: Twitter

В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Путин, встреча, G20, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп и Путин во время встречи говорили об Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"У нас будет интересная дискуссия": Трамп и Путин прокомментировали свою встречу

Сегодня, 08:59

Американский и российский президенты проводят переговоры на саммите Большой двадцатки

Выдержал ли Путин знаменитое рукопожатие Трампа: появилось видео и фото с их встречи

Сегодня, 09:30

Американский лидер известен крепким пожиманием руки собеседника, что очередной раз подтвердил на саммите G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед началом G20

Сегодня, 06:44

Позднее в пятницу у Путина и Трампа запланирована отдельная беседа

Одна из тем встречи Макрона и Путина на G20 коснется Украины

Вчера, 19:25

Президент Франции намерен обсудить с российским коллегой в Осаке новые "нормандские" переговоры

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги Европы

"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото

Перед ним вставали на колени даже зеки

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Как мужчины убивают своих жен

Бабушка застреленного под Киевом 5-летнего ребенка просит помощи

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот что происходит с человеком, который ест чеснок

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Обнаружена неожиданная польза кофе

Качества женщины за 40, в которую влюбляются молоденькие
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь