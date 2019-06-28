Трамп и Путин во время встречи говорили об Украине
Лидеры США и России сошлись во мнении, что пора налаживать отношения
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи в рамках саммита Большой двадцатки (G20) в Японии обсудили, среди прочего, и ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам переговоров.
Лидеры США и России сошлись во мнении, что пора налаживать отношения.
"Президент Дональд Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", в Японии сегодня стартовал саммит G20, который продлится два дня. В Осаку съехались мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, руководство Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако одно из главных ожиданий саммита – переговоры российского и американского президентов.
Также Трамп с Путиным отметился знаменитым своим рукопожатием.
В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.
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