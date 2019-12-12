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Трамп испугал: Климкин "потроллил" Лаврова

12 декабря, 00:13

Климкин иронично отреагировал на фотографию Лаврова с Трампом

Павел Климкин

Павел Климкин / Фото: AFP

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высмеял главу МИД России Сергея Лаврова за фото со встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующий пост украинский политик опубликовал на своей странице в Twitter в среду, 11 декабря. Он сравнил снимок с фотографией своей встречи с американским лидером.

"Как-то Лавров очень смирно стоит. То ли Трамп его напугал, то ли пытается выглядеть послушно. А, может, это геополитика. Ну у меня как-то душевнее было", – написал Климкин.

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Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, Лавров и Трамп провели переговоры в Белом доме во вторник, 10 декабря. Президент США предостерег от вмешательства в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне напомнил о том, что Крым принадлежит Украине.

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фото переговоры Дональд Трамп Павел Климкин Сергей Лавров

Источник: Сегодня

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