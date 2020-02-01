Трамп может посетить Украину: Помпео сказал когда

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Встреча украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом обязательно состоится, но в "подходящее время".

Об этом после первой личной встречи с президентом Украины в Киеве заявил в интервью ABC госсекретарь США Майкл Помпео, допустив даже визит американского лидера в Киев.

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"Когда будет подходящее время, мы найдем возможность для того, чтобы он и президент встретились, они оба занятые люди ... Уверен, что они снова где-то встретятся. Мы найдем подходящее время, чтобы он снова приехал в Вашингтон или президент приехал сюда", – сказал глава Госдепа США, подразумевая Киев, откуда он давал интервью.

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Таким образом, он прокомментировал слова Зеленского о готовности посетить Белый дом "хоть завтра". При этом президент считает, что такая встреча должна быть выгодной для Украины.

Напомним, как сказала сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, визит Помпео в Украину мог стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

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