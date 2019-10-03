Трамп назвал Украину стеной между Россией и Европой

В Украине была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира, - сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

В Украине до него (Зеленского – Ред.) была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о блокировке военной помощи Украине.

"Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", — пояснил президент.

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Кроме того, добавил он, Украина "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь. "Она (Украина – Ред.)как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", — сказал Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

Добавим, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о любых коррупционных проявлениях и сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

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