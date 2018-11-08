Трамп назвал виновника в захвате Крыма Россией

Вчера, 23:55

Присутствовавший на мероприятии журналист перебил Трампа и отметил, что в этом виноват российский президент Владимир Путин

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объяснил, кого он считает виновным в том, что Россия оккупировала Крым. Об этом сообщает портал TPM.

По мнению главы государства, администрация бывшего американского лидера Барака Обамы "позволила [России] присоединить большую часть Украины".

Присутствовавший на мероприятии журналист перебил Трампа и отметил, что в этом виноват российский президент Владимир Путин.

"Это был режим президента Обамы. Обама сделал это", — отреагировал глава государства. Он также добавил, что встреча с Путиным в Хельсинки прошла замечательно.

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В июне Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Крым российским. Президент США переадресовал вопрос Обаме, поскольку именно он, по мнению Трампа, "упустил Крым". "И это он позволил России потратить много денег на Крым <...> Надо спросить его, почему он это сделал", — отметил он.

В марте 2017 года президент США также критически высказывался о сроке правления Обамы. "На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!", — написал политик в Twitter.

Напомним, американский президент Дональд Трамп и журналист CNN Джим Акоста поскандалили в прямом эфире во время пресс-конференции главы США в Белом доме.

Также мы писали, что президент США допустил возможность применения оружие против "каравана мигрантов", обвинив их в попытке вторжения в Соединенные Штаты.
Россия, США, Путин, Крым, Обама

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Источник:

Lenta.ru

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