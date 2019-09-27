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Трамп не исключает, что после беседы с Зеленским президентам США запретят разговаривать с иностранными лидерами

27 сентября, 20:40

«Даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим», - Трамп

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп заявил, что после скандала вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американским лидерам в будущем вообще нельзя будет разговаривать с зарубежными коллегами и иностранными лидерами.

"Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами", – написал Трамп в сервисе микроблогов Twitter.

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Раньше Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским "идеальным".

Отметим, Дональд Трамп утверждает: слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

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Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США запрет Зеленский Трамп Украина разговор

Источник: Сегодня

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