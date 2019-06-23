Трамп очень ждет встречи с Путиным на саммите G20: что ответил хозяин Кремля

Переговоры главы Белого дома с президентом РФ планируется в японской Осаке

Путин и Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным на саммите лидеров "Большой двадцатки" в японской Осаке, которая пройдет 28 и 29 июня.

Как сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп "с нетерпением" ждет этой встречи.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите "двадцатки" в японской Осаке", — сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на полях саммита лидеров G-20 проведет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

В свою очередь, хозяин Кремля выразил мнение, что возможности Трампа в развитии отношений с Россией ограничены американской политической системой, хотя многое зависит от политической воли.

"Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", — отметил Путин.

В то же время, президент РФ заявил, что и Россия, и США заинтересованы в диалоге.

"У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно. Поэтому, как только они будут готовы — пожалуйста, мы с удовольствием будем развивать эти отношения", — добавил Путин.

Кроме того, российский президент заверил, что Соединенным Штатам предстоит самостоятельно решать, нужен ли им диалог с Россией.

"Это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будут говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки". Он также напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

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