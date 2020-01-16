Трамп отказался ехать в Польшу из-за Зеленского – соратник Джулиани

Президент США лгал, утверждая, что не поедет в Варшаву из-за урагана "Дориан", говорит Лев Парнас

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где проходили посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны мероприятия, из-за Украины.

Об этом в телеинтервью MSNBC заявил близкий соратник личного адвоката хозяина Белого дома Лев Парнас.

По его словам, ураган "Дориан", который в августе-сентябре обрушился на США, был лишь предлогом для отмены поездки – в действительности, это должен был быть знак президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана – он злился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление [касательно расследования в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена]", – утверждает Парнас.

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Напомним, что американскую делегацию в Польше возглавил вице-президент Майк Пенс – именно с ним 1 сентября и провел переговоры Зеленский. Лев Парнас утверждает, что Трамп поручил Пенсу передать Зеленскому о необходимости заявления касательно расследовании по демократу Байдену.

Чем именно вместо борьбы с ураганом в день запланированного визита занимался Трамп и как на отмену поездки восприняли в Варшаве, вы можете узнать в специальном материале "Варшавский прием: почему Трамп не приехал в Польшу и стал ли этот визит победным для Зеленского" на нашем сайте.

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