Трамп отреагировал на "откровения" Болтона о Белом доме и Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, что Белый дом увязывал выделение военной помощи Украине с расследованием по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязывалась к расследованию в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байдена. В действительности он (Болтон) никогда не жаловался на это на момент отставки. Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу. Стенограмма моего разговора с президентом (Украины Владимиром) Зеленским, а также заявления президента Зеленского и министра иностранных дел Украины (Вадима Пристайко) о том, что никакого давления не было, – это те самые необходимые доказательства (отсутствия такой привязки)", – написал Трамп в Twitter.
Президент США подчеркнул, что военная помощь Украине была поставлена "без каких-либо условий и гораздо раньше запланированного срока".
"Я также позволил Украине закупить противотанковые ракетные комплексы Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая", - написал он.
Ранее издание The New York Times сообщило, что в неопубликованной книге воспоминаний Болтона подтверждается, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.
В издании отметили, что Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также направил ее копию в Белый дом для предварительного просмотра.
Как сообщалось, 25 января в Сенате США продолжился судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.
Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения – представители Демократической партии.
Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа
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