Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов
Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год – почти до $700 млн, сообщает посольство Украины в США.
"Пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год. Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме $ 445 700 000" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США, в соцсети Фейсбук.
Существенная часть этих средств будет направлена на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".
"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти $ 695,7 млн", – говорится в сообщении.
Напомним, Дания, Швеция и Швейцария инвестируют 14 млн долларов в новый социальный проект на востоке Украины.
Ранее в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов.
Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.
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