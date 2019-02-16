Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов

Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов

Фото: AFP

Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/747/eba/5c6747ebae7eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/747/eba/5c6747ebae7eb.jpg 2019-02-16T01:18:04+02:00 Политика Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год – почти до $700 млн, сообщает посольство Украины в США.

"Пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год. Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме $ 445 700 000" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США, в соцсети Фейсбук.

Существенная часть этих средств будет направлена на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти $ 695,7 млн", – говорится в сообщении.

Напомним, Дания, Швеция и Швейцария инвестируют 14 млн долларов в новый социальный проект на востоке Украины.

Ранее в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов.

Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

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