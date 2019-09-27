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Трамп: президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление

27 сентября, 03:59

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное», - заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп считает, что слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

Об этом он написал в Twitter.

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"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента. Также украл миллионы из Китая. Плохо!", – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

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Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Байден Зеленский Трамп давление

Источник: Интерфакс-Украина

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