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Трамп пригласил Зеленского посетить США

1 июня, 11:41

На странице Администрации президента выразили благодарность за приглашение

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

В Администрации президента (АП) подтвердили, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон. Об этом говорится в сообщении АП в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон", - говорится в нем.

Зеленский также подчеркнул, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Напомним, ранее мы писали, что замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.


Также, 30 мая Зеленскмй встретился с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили вопрос, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта на Донбассе.

Кроме этого, глава государства провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ.

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Тег США, визит, Зеленский, Трамп, президент Украины

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Источник:

Официальный сайт президента Украины

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