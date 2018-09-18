Трамп приказал обнародовать доказательства российского вмешательства в выборы

Некоторые документы по делу о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году будут рассекречены

Американский президент Дональд Трамп поручил обнародовать некоторые документы, собранные следствием по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Как со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс сообщает DW, среди рассекреченных документов – переписки бывшего начальника ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, бывших агентов ФБР Питера Стржока, Лизы Пейдж, а также экс-сотрудника Минюста Брюса Ора.

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По словам Сандерс, соответствующее решение Трамп принял после запроса нескольких комитетов Конгресса США и для обеспечения прозрачности ведущегося расследования.

Стоит отметить, что получить доступ к засекреченным документам хотели члены Республиканской партии, которые были скептически настроены по отношению к расследованию "российского дела".

Напомним, что Дональд Трамп регулярно критикует Джеймса Коми и его команду, и в августе он назвал их "клоунами и неудачниками".

Кроме того, в июле ФБР опубликовало документы о прослушивании экс-советника предвыборной кампании Трампа – Картера Пейджа.

Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года в США рассекретили документы, связанные с убийством Кеннеди.