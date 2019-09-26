Трамп приказал вице-президенту США отменить визит в Украину

В жалобе на Трампа спецагент объяснил решение американского президента

Дональд Трамп и Майк Пенс / Фото: AFP

Вице-президент США Майк Пенс планировал посетить церемонию президентской инаугурации Владимира Зеленского, но не сделал этого из-за Дональда Трампа.

Это следует из опубликованной 26 сентября жалобы неназываемого американского спецагента, поданной главам комитетов по разведке Сената и Палаты представителей США.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", – говорится в жалобе.

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Якобы таким образом Трамп хотел продемонстрировать то, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не станет ясно, какого политического курса будет придерживаться украинский президент.

И хотя жалоба в целом касается нарушений, совершенных Трампом в июльской телефонной беседе с Зеленским, спецагент решил упомянуть об этом инциденте, поскольку, на его взгляд, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов.

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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