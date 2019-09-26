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Трамп призвал Зеленского остановить коррупцию в Украине

26 сентября, 01:13

Президент США подчеркивает, что в Украине огромная коррупция

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

"Я хочу, чтобы он сделал все, что он может… Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов… Все это ужасно", - сказал он во время встречи с Зеленским в среду в Нью-Йорке.

"Я знаю, что президент Украины хочет остановить коррупцию. Я считаю, что его избрали, прежде всего, чтобы победить коррупцию. И если он сделает, то окажет всему миру большую услугу. Думаю, что у него получится добиться успеха", – подчеркнул Трамп.

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Президент США также говорил о необходимости борьбы с коррупцией в ответ на призыв Зеленского инвестировать в Украину.

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Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

Зеленский рассказал Трампу о большом количестве принимаемых сейчас Верховной Радой Украины законов, которые направлены на реформы в правоохранительной системе для борьбы с коррупцией и в экономике.

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

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коррупция Байден Зеленский Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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