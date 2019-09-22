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Трамп рассказал, о чем говорил по телефону с Зеленским

22 сентября, 18:17

По словам американского президента, они говорили о коррупции

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"(Говорили – ред.), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (в Украине – ред.). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", – заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что беседа была в основном поздравительной, теплой и дружественной. Он также добавил, что не станет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США.

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"Я не имею ничего против. Руди – очень прямолинейный парень", – сказал Трамп.

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Напомним, что Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о ком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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Источник: Интерфакс

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