Трамп: разговор с Зеленским был отличным

Это все обман со стороны демократов, которые пытаются выиграть проигранные выборы 2016 года, - Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не обеспокоен появлением второго осведомителя из американских спецслужб в деле о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Нисколько, потому что разговор с Зеленским был отличным, — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Это все обман со стороны демократов, которые пытаются выиграть проигранные выборы 2016 года. Люди понимают, что это обман".

Президент вновь подчеркнул, что в ходе разговора не оказывал никакого давления на собеседника.

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Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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