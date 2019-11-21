Трамп сделал две ошибки в фамилии Зеленского

Президент США снова оконфузился с именами своих иностранных коллег

/ Фото: AFP

С президентом США Дональдом Трампом, который ранее назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского президентом России, случился новый конфуз.

На этот раз оказалось, что он не знает, как пишется фамилия украинского лидера. Компромат на хозяина Белого дома опубликовало агентство Reuters.

Фотограф Эрин Скотт сняла заметки Трампа, с которыми тот выступил перед журналистами 20 ноября после дачи постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом показаний на публичных слушаниях в Палате представителей в рамках расследования дела об импичменте.

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"Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу "услуги за услугу". Сказать Зеллинскому поступить правильно. Это последнее слово президента США", — гласит текст записей.

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При этом фамилия украинского лидера написана как Zellinsky вместо Zelensky.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

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