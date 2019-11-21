Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Трамп сделал две ошибки в фамилии Зеленского

21 ноября, 14:24

Президент США снова оконфузился с именами своих иностранных коллег

/ Фото: AFP

С президентом США Дональдом Трампом, который ранее назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского президентом России, случился новый конфуз.

На этот раз оказалось, что он не знает, как пишется фамилия украинского лидера. Компромат на хозяина Белого дома опубликовало агентство Reuters.

Фотограф Эрин Скотт сняла заметки Трампа, с которыми тот выступил перед журналистами 20 ноября после дачи постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом показаний на публичных слушаниях в Палате представителей в рамках расследования дела об импичменте.

Реклама

"Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу "услуги за услугу". Сказать Зеллинскому поступить правильно. Это последнее слово президента США", — гласит текст записей.

Фото: Erin Scott/REUTERS

Фото: Erin Scott/REUTERS

В тренде
Запад недооценивает пропаганду России: европейский эксперт о вранье Кремля

При этом фамилия украинского лидера написана как Zellinsky вместо Zelensky.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импичмент курьез конфуз Владимир Зеленский фамилия Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Суд впервые признал законопроект Зеленского неконституционным
Суд впервые признал законопроект Зеленского неконституционнымПолитика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
"Постельный" скандал в Кабмине: замминистра Клитина сделала заявлениеПолитика
Жил у тещи, но деньги вернет: Стефанчук написал заявление из-за скандала с квартирой
Жил у тещи, но деньги вернет: Стефанчук написал заявление из-за скандала с квартиройПолитика
"Нормандский формат" не поможет: у Зеленского рассказали, что делать с КрымомПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...