Трамп сделал неожиданный ход в торговой войне с Китаем

Сегодня, 18:59

Глава Белого дом отсрочил увеличение штрафных пошлин на китайские товары

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

США и Китай договорились отсрочить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщили представители администрации главы Белого дома и властей КНР на саммите G20.

Такое решение было принято после 2,5 часовой встречи Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином. Стороны также договорились в течение 90 дней не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового взаимовыгодного торгового соглашения.

Отмечается, что если соглашение не будет достигнуто, то по истечении 90 дней после 1 января штрафные пошлины будут повышены.

Напомним, 23 сентября США и Китай перешли на новый этап торговой войны. В этот день вступили в силу 25-процентные пошлины США на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов. В этот список пошли 279 наименований китайской продукции.

Это вторая часть пошлин на импортируемые из Китая товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть пошлин, под которые попали товары на 34 млрд долларов, была введена 6 июля.

В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке" и даст "решительный ответ" Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.
Китай, США, Пекин, Трамп, пошлины

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Источник:

Deutsche Welle

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