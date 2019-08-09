Трамп сделал заявление по визиту Зеленского в США

В Вашингтоне с нетерпением ждут встречи с украинским президентом

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", – заявил Трамп о Зеленском, беседуя в пятницу с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

"Он (Зеленский) – очень разумный парень. Думаю, он приедет (в столицу США) очень скоро", – отметил американский лидер.

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Ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что первый контакт президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться до официального визита в США.

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Американский дипломат напомнил о том, что у лидеров будет шанс для встречи в Варшаве, где 1 сентября пройдут мемориальные мероприятия по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, а также на полях Генассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке.

По словам американского дипломата, официальный визит Зеленского в США пока что находится в стадии разработки, но "конкретных дат пока нет". На данном этапе идет согласование графиков двух президентов.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом, на прошлой неделе украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на на сентябрь этого года.

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