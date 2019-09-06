Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, ранее одобренных Конгрессом, президент США Дональд Трамп хочет заставить Украину помочь ему выиграть следующие президентские выборы, которые назначены на 2020 год.

Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники, которые утверждают, что Белый дом добивается от президента Украины Владимира Зеленского начала расследования против фаворита будущей президентской гонки – демократа Джо Байдена.

"Трамп не просто требует от Украины помощь в президентской кампании, он использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, для шантажа", – пишет издание.

В пользу этой версии свидетельствует то, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани ранее рассказал журналистам о своей встрече с близким соратником Зеленского в Мадриде, потребовав возобновить расследование против сына демократа – Хантера Байдена.

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В бытность его отца вице-президентом США Хантер Байден работал в совете директоров украинской газовой компании.

Кроме того, Джулиани также хочет, чтобы новая власть в Украине доказала незаконное вмешательство Киева в предыдущие выборы президента США на стороне противницы Трампа – демократки Хиллари Клинтон.

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Журналисты считают, что Владимир Зеленский не может выполнить ни одно из этих требований. В частности, утверждается, что дело Байдена уже было давно завершено и вызывает массу вопросов.

Вдобавок к этому, по информации CNN, Пентагон уже завершил проверку помощи Украине и рекомендовал ее разморозить. Но Трамп до сих пор ничего не сделал.

"Если у президента США есть какое-то рациональное объяснение своего поведения кроме попытки заставить иностранное правительство работать в его интересах, то он пока его не представил", – резюмирует издание.

Напомним, что в мае Руди Джулиани отменил свою поездку в Украину, объяснив это тем, что президента Зеленского окружают "враги Трампа". В ходе визита он планировал убедить украинские власти дать ход тем же самым расследованиям, о которых пишет Washington Post.

Тем не менее, в июле состоялась телефонная беседа двух лидеров. О чем говорили Владимир Зеленский и Дональд Трамп, вы можете узнать в видеосюжете:

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