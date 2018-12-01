Трамп смягчит санкции против России, но 2019 год для Путина станет еще жестче – Рабинович

Недавно США уже ввели новые санкции против России, однако основной удар, судя по всему, придется на 2019 год, когда россиянам "светит" второй пакет ограничительных мер т.н. "адские санкции" из-за отравления Скрипалей. Но российский финансист и блогер Слава Рабинович считает, что Москва отделается более мягким сценарием.

Об этом он рассказал в интервью "Народной правде".

По его словам, в американском законе прописана очень широкая трактовка возможных санкций "второго эшелона" и дает свободу для маневра администрации Трампа. Рабинович считает, американский президент выберет более мягкий сценарий санкций для Путина.

Он объяснил, что Трампа уже давно разоблачили за якобы "связь" с Путиным до избрания на пост президента США, а демократические институты в США (президент не может принять решение без одобрения Сената и Конгресса) не позволяют ему выполнить некие "договоренности" с президентом РФ за "помощь" в победе на выборах.

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"Если бы Трамп начал выполнять свои "договоренности" (с Путиным – ред.), то был бы не просто импичмент, а все грозило бы судом и сроком. Но в рамках того, что Трамп еще может, без четкого выполнения "договоренностей" во всей полноте — это каким-то образом самортизировать, смягчать действительно неприятные для Путина вещи. Поэтому я думаю, что эти санкции по шкале от 0 до 10 будут где-то на 3. Чтобы не сильно бросалась в глаза мягкость, но и не сильно било по Кремлю. Поэтому, на мой взгляд, запрета на инвестирование в российские государственные облигации не будет, но, как мне кажется, для российского государственного банковского сектора будут все же последствия, скажем так, средней тяжести", – пояснил Рабинович.

Российский финансист напомнил, что Трамп (республиканец) потерял контроль над нижней палатой Конгресса – Палатой представителей, в которой большинство на промежуточных выборах в США взяли демократы.

"Там (в Палате представителей – ред.) лежало много законопроектов, включая законопроекты о введении "адских санкций". Теперь эти законопроекты, согласно процедуре, юридически обнулятся в начале 2019 года, но будут внесены опять, скорее всего, в еще более жестком виде. Разговаривая с людьми, которые знают и понимают, что происходит внутри стен Конгресса, я могу говорить о том, что еще более жесткие законопроекты будут не только внесены, но часть будет принята, они станут законами США. С этой точки зрения, независимо от воли Трампа, 2019 год для путинской ОПГ (организованной преступной группировки – ред.) будет чрезвычайно сложным с точки зрения усиления режима санкций", – добавил блогер.

Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

США в начале ноября также запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции", после того, как Госдеп доложил – Россия так и не предоставила доказательств своей непричастности к химатаке в Солсбери. Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.