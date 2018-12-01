Трамп смягчит санкции против России, но 2019 год для Путина станет еще жестче – Рабинович

Сегодня, 05:30

Анонсируемые "адские санкции" не станут мощным ударом – Москва отделается "легким" испугом, считает российский финансист

Путин и Трамп. Фото: AFP
Путин и Трамп. Фото: AFP

Недавно США уже ввели новые санкции против России, однако основной удар, судя по всему, придется на 2019 год, когда россиянам "светит" второй пакет ограничительных мер т.н. "адские санкции" из-за отравления Скрипалей. Но российский финансист и блогер Слава Рабинович считает, что Москва отделается более мягким сценарием.

Об этом он рассказал в интервью "Народной правде".

По его словам, в американском законе прописана очень широкая трактовка возможных санкций "второго эшелона" и дает свободу для маневра администрации Трампа. Рабинович считает, американский президент выберет более мягкий сценарий санкций для Путина.

Он объяснил, что Трампа уже давно разоблачили за якобы "связь" с Путиным до избрания на пост президента США, а демократические институты в США (президент не может принять решение без одобрения Сената и Конгресса) не позволяют ему выполнить некие "договоренности" с президентом РФ за "помощь" в победе на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Если бы Трамп начал выполнять свои "договоренности" (с Путиным – ред.), то был бы не просто импичмент, а все грозило бы судом и сроком. Но в рамках того, что Трамп еще может, без четкого выполнения "договоренностей" во всей полноте — это каким-то образом самортизировать, смягчать действительно неприятные для Путина вещи. Поэтому я думаю, что эти санкции по шкале от 0 до 10 будут где-то на 3. Чтобы не сильно бросалась в глаза мягкость, но и не сильно било по Кремлю. Поэтому, на мой взгляд, запрета на инвестирование в российские государственные облигации не будет, но, как мне кажется, для российского государственного банковского сектора будут все же последствия, скажем так, средней тяжести", – пояснил Рабинович.

Российский финансист напомнил, что Трамп (республиканец) потерял контроль над нижней палатой Конгресса – Палатой представителей, в которой большинство на промежуточных выборах в США взяли демократы.

"Там (в Палате представителей – ред.) лежало много законопроектов, включая законопроекты о введении "адских санкций". Теперь эти законопроекты, согласно процедуре, юридически обнулятся в начале 2019 года, но будут внесены опять, скорее всего, в еще более жестком виде. Разговаривая с людьми, которые знают и понимают, что происходит внутри стен Конгресса, я могу говорить о том, что еще более жесткие законопроекты будут не только внесены, но часть будет принята, они станут законами США. С этой точки зрения, независимо от воли Трампа, 2019 год для путинской ОПГ (организованной преступной группировки – ред.) будет чрезвычайно сложным с точки зрения усиления режима санкций", – добавил блогер.

Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

США в начале ноября также запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции", после того, как Госдеп доложил – Россия так и не предоставила доказательств своей непричастности к химатаке в Солсбери. Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
Россия, США, Путин, Трамп, санкции, Рабинович

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп смягчит санкции против России, но 2019 год для Путина станет еще жестче – Рабинович ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Эмбарго на российскую нефть: реален ли такой сценарий и пойдут ли на него США

Вчера, 09:54

Эксперты прокомментировали возможные санкции против

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин: Российским судам могут запретить заходить в некоторые порты

Вчера, 04:00

Министр отметил, что есть много идей санкций в отношении РФ, и они не являются исключительно экономическими
Загрузка...

Евросоюз

В Европарламенте поддержали Украину. Фото: facebook.com/UkraineEUMission

В Европарламенте призвали ЕС ввести целевые санкции против России за агрессию на Азове

30 Ноября, 17:38

Европа не может самоустраниться, пока Путин медленно, но уверенно меняет основы международного порядка, говорится в письме

Экономика

Фото: Pixabay

Запад готовит "нефтяные" санкции против России - МИД

30 Ноября, 10:01

Климкин анонсировал возможный "удар" по главным экспортным позициям РФ

Политика

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org

Наливайченко предложил ввести жесткий "Азовский пакет санкций" против России

30 Ноября, 09:19

Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора, подчеркнул политик

Евросоюз

Фото: AFP

Великобритания выступила за ужесточение санкций против России из-за агрессии на Азове

30 Ноября, 09:17

Премьер-министр Великобритании призвала Кремль освободить пленных украинцев и вернуть корабли
Загрузка...