Трамп смягчит санкции против России, но 2019 год для Путина станет еще жестче – Рабинович
Анонсируемые "адские санкции" не станут мощным ударом – Москва отделается "легким" испугом, считает российский финансист
Недавно США уже ввели новые санкции против России, однако основной удар, судя по всему, придется на 2019 год, когда россиянам "светит" второй пакет ограничительных мер т.н. "адские санкции" из-за отравления Скрипалей. Но российский финансист и блогер Слава Рабинович считает, что Москва отделается более мягким сценарием.
Об этом он рассказал в интервью "Народной правде".
По его словам, в американском законе прописана очень широкая трактовка возможных санкций "второго эшелона" и дает свободу для маневра администрации Трампа. Рабинович считает, американский президент выберет более мягкий сценарий санкций для Путина.
Он объяснил, что Трампа уже давно разоблачили за якобы "связь" с Путиным до избрания на пост президента США, а демократические институты в США (президент не может принять решение без одобрения Сената и Конгресса) не позволяют ему выполнить некие "договоренности" с президентом РФ за "помощь" в победе на выборах.
"Если бы Трамп начал выполнять свои "договоренности" (с Путиным – ред.), то был бы не просто импичмент, а все грозило бы судом и сроком. Но в рамках того, что Трамп еще может, без четкого выполнения "договоренностей" во всей полноте — это каким-то образом самортизировать, смягчать действительно неприятные для Путина вещи. Поэтому я думаю, что эти санкции по шкале от 0 до 10 будут где-то на 3. Чтобы не сильно бросалась в глаза мягкость, но и не сильно било по Кремлю. Поэтому, на мой взгляд, запрета на инвестирование в российские государственные облигации не будет, но, как мне кажется, для российского государственного банковского сектора будут все же последствия, скажем так, средней тяжести", – пояснил Рабинович.
Российский финансист напомнил, что Трамп (республиканец) потерял контроль над нижней палатой Конгресса – Палатой представителей, в которой большинство на промежуточных выборах в США взяли демократы.
"Там (в Палате представителей – ред.) лежало много законопроектов, включая законопроекты о введении "адских санкций". Теперь эти законопроекты, согласно процедуре, юридически обнулятся в начале 2019 года, но будут внесены опять, скорее всего, в еще более жестком виде. Разговаривая с людьми, которые знают и понимают, что происходит внутри стен Конгресса, я могу говорить о том, что еще более жесткие законопроекты будут не только внесены, но часть будет принята, они станут законами США. С этой точки зрения, независимо от воли Трампа, 2019 год для путинской ОПГ (организованной преступной группировки – ред.) будет чрезвычайно сложным с точки зрения усиления режима санкций", – добавил блогер.
Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.
США в начале ноября также запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции", после того, как Госдеп доложил – Россия так и не предоставила доказательств своей непричастности к химатаке в Солсбери. Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
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