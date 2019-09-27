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Подделал разговор с Зеленским: Трамп требует отставки главы комитета по разведке

27 сентября, 17:09

Президент США считает, что конгрессмен Адам Шифф лгал Конгрессу и американцам

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп призывает к отставке председателя комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа.

По словам главы государства, высокопоставленный демократ умышленно исказил текст расшифровки телефонной беседы американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Член Палаты представителей Адам Шифф зачитал в Конгрессе перед миллионами зрителей несуществующую версию моего разговора с президентом Украины", – заявил Трамп на своей странице в Twitter.

По словам президента, Шифф "полностью исказил" текст стенограммы, чтобы очернить хозяина Белого дома.

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"Адам Шифф солгал Конгрессу и пытался обмануть американцев. Он делает это уже два года. Я призываю его немедленно уйти из Конгресса из-за этого мошенничества", – добавил Дональда Трамп.

В другом "твите" президент был еще более резок в своих высказываниях.

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"Адам Шифф полностью подделал мой разговор с президентом Украины, зачитав его перед Конгрессом и миллионами людей. Он должен уйти в отставку и против него должно быть начато расследование. Он делает это уже два года. Он больной человек!" – добавил Дональд Трамп назвав беседу с Зеленским прекрасной.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Как мы уже писали, телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Зеленский конгресс Трамп стенограмма

Источник: Сегодня

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