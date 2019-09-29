Трамп верит в "украинский след" в выборах США – СМИ

Президент считает, что «силы в Украине» распространяли очернявшую его информацию

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина.

Об этом пишет издание The Ney York Times.

"Несмотря на выводы американских спецслужб и Министерства юстиции США о том, что Россия несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп склонялся к поиску доказательств того, что вмешательство было связано с Украиной и было враждебно настроено по отношению к нему, даже зацикливаясь на конспирологической теории о том, там (в Украине – ред.) могут быть найдены недостающие электронные письма Хиллари Клинтон", – утверждают журналисты.

Реклама

Помимо того, как говорится в публикации, Трамп и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

В частности, президент США был уверен, что связанные с Демократической партией неуказанные "силы в Украине" распространяли очернявшую его информацию.

Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

Скандал вспыхнул с новой силой после того, как на Трампа подали жалобу из-за телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Жалоба касалась общения с зарубежным лидером и "обещания", которое дал Трамп. Оно было настолько тревожным, что разведчик, который работал в Белом доме, обратился к генеральному инспектору разведки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама