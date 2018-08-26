Трампа на похоронах не будет: семья Маккейна выполнила волю умершего сенатора

Сегодня, 16:11

На похоронах сенатора выступят бывшие президенты США

Джон Маккейн, фото AFP
Джон Маккейн, фото AFP

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Джона Маккейна, согласно воли умершего сенатора. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Как стало известно, родственники сенатора еще в мае заявили, что главу Белого дома не пригласят на проводы Маккейна в последний путь. Соответствующее заявление с предупреждением они направили в Белый дом.

Отмечается, что республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама на похоронах будут.

"На похоронах сенатора выступят бывшие президенты США и бывшие соперники республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама", - говорится в сообщении.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.
Белый дом, похороны, Трамп, цитаты, Джон Маккейн

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