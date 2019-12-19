Трампу вряд ли объявят импичмент: эксперт назвал вескую причину

С одной стороны, Трамп стал близок к отставке, а с другой – у него появились хорошие шансы выиграть дело

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

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Нынешнее решение Палаты представителей по импичменту президента США Дональда Трампа – важный, но далеко не последний этап процедуры. Самое главное – "судебное разбирательство" и, собственно, вынесение окончательного вердикта – произойдет в Сенате. И этот вердикт с большой долей вероятности будет кардинально отличаться от решения Палаты представителей. Об этом идет речь в материале "Импичмент проголосован, Трампу указали на дверь: что дальше".

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк в комментарии сайту "Сегодня" напомнил, что в Сенате большинство у сопартийцев нынешнего американского президента.

"Последовательная и непримиримая противница Трампа Нэнси Пелоси уже поспешила пафосно назвать импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией". Однако "вся соль" как раз и заключается в природе этого триумфа – он промежуточный. Поскольку окончательно вопрос об импичменте Трампа будет решать Сенат. А там большинство, в отличие от Палаты представителей, контролируют однопартийцы Трампа – республиканцы. Которые, судя по имеющимся сведениям и настроениям в руководстве Республиканской партии, не поддержат импичмент президенту Трампу", – сказал он.

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По его словам, таким образом, оправдываются прогнозы тех американских аналитиков, которые на самом старте затеи с попыткой отстранить Трампа предсказывали именно такой исход: Палата представителей, скорее всего, поддержит импичмент, а Сенат откажется это сделать.

"Интрига, собственно говоря, заключалась в том, удастся ли Трампу на протяжении всего долгого процесса с импичментом сохранить это спасительное для него статус-кво, удержать за собой поддержку сопартийцев в Сенате. С этим непростым заданием Трамп справился – и эту тактическую победу, промежуточный небольшой триумф он может заслуженно положить в свою копилку. Таким образом, счет ничейный – 1:1. После "похорон" импичмента в Сенате соперники начнут вплотную готовиться к решающему раунду, который и выявит победителя – осенним выборам следующего года", – говорит Андрей Миселюк.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Американский конгрессмены поддержали обе статьи, которые инкриминируют президенту США.

В то же время в Белом доме уверены, что Трамп останется у власти. "Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", – говорится в заявлении.

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