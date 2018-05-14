Трансплантация органов и внеочередные местные выборы: планы Рады на неделю

Также на пленарной неделе могут появиться вопросы о валюте и ЦИКе, если их одобрят комитеты

Верховная Рада на нынешней пленарной неделе планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, по внеочередным местным выборам, трансплантации человеческих органов и блок вопросов финансовой и банковской деятельности. Об этом рассказал на Согласительном совете спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, на вторник есть блок вопросов, среди которых важным является назначение отдельных внеочередных местных выборов

"Мы на нашей прошлой пленарной неделе завершили с рассмотрением вопроса интеллектуальной собственности. Поэтому неизбежно парламент с этого законопроекта начинает свою работу. И я очень рассчитываю на комитет и всех авторов правок, что мы сможем выйти на консолидированную позицию и сможем те сотни предложений, которые есть к закону, пройти достаточно интенсивно... И надеюсь, что мы во вторник сможем выйти на положительное решение. Следующий блок на вторник предлагается вопрос информатизации. Также я напоминаю о нашем долге – это назначение отдельных внеочередных местных выборов. Было бы хорошо, чтобы мы во вторник, возможно даже до обеда, смогли этих 48 позиций, которые не конфликтные, пройти и проголосовать".

В среду традиционно планируются ратификации и законопроект о трансплантации органов человека.

"В среду традиционно предлагаются вопросы ратификации. После вопросов ратификации есть предложение, чтобы (рассмотреть – ред.) законопроект, который регулирует проведение экспертизы, и я хотел бы, чтобы фракции изучили этот законопроект, поскольку он важен для того, чтобы упорядочить вопрос захоронений. Также предлагается, чтобы мы в среду начали рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно здравоохранения и трансплантации органов тех или иных анатомических материалов".

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В четверг одним из главных вопросов будет законопроект по Государственному бюро расследований, отметил Парубий.

"Мы в свое время три законопроекта, которые определяли изменения в закон о ГБР, не смогли получить поддержку в зале. Если будет общая позиция, нам было бы важно, чтобы мы смогли внести эти изменения и смогли его поддержать. Предлагается также блок вопросов финансовой и банковской деятельности. Более того в среду комитет должен рассмотреть закон о валюте и если в среду будет положительное решение комитета я буду предлагать, чтобы мы в четверг его внесли в повестку дня. Также, если будут завершены консультации в четверг, мы перейдем к вопросам ЦИК".

Как сообщалось, Андрей Парубий поставил четкую задачу перед депутатами депутатам – в среду подготовить поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде и сам документ рассмотреть во втором чтении уже на следующей планерной неделе.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко забраковал закон о дипломатической службе и вернул его в Раду. Согласно регламенту Верховной Рады, после наложения вето президента и направления в парламент предложений по законопроекту результаты голосования за него считаются отмененными и открывается процедура его повторного рассмотрения в парламенте.