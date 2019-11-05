Трансплантация, пенсии и новые стандарты в школе: Зеленский раздал поручения правительству

На встрече с Кабмином президент потребовал достижения конкретных целей

Встреча Владимира Зеленского с Кабмином / Фото: Официальный сайт президента Украины

К концу года в Украине должно появиться мобильный сервис для назначения пенсий и получения справок.

Соответствующее поручение президент Владимир Зеленский дал министру социальной политики Юлии Соколовской во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством, которая состоялась в Офисе президента 5 ноября.

Кроме того, Минсоц должен ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

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Что касается сферы здравоохранения, Зеленский поручил профильному министерству усовершенствовать работу системы экстренной медицины и до февраля создать функционирующую Единую государственную информационную систему трансплантации.

А министр образования и науки Анна Новосад должна до конца года обеспечить законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечить полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

Также президент потребовал до конца года разработать законопроект об информационном пространстве страны. Этим займется Министерство культуры, молодежи и спорта.

Напомним, ранее на встрече с бизнесом Владимир Зеленский пообещал продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, евроинтеграцию и внедрять меры по дерегуляции.

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