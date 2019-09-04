Трансплантация, рождаемость, спасение жизней: озвучены приоритеты новой главы Минздрава Скалецкой

Министр здравоохранения в правительстве Гончарука рассказала, над чем будет работать

Зоряна Скалецкая. Фото: скриншот

Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая уже поддержала некоторые инициативы своей предшественницы Ульяны Супрун, представила самые главные приоритеты на своей должности.

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Об этом глава Минздрава рассказала на своей первой пресс-конференции 4 сентября.

"Самая высокая ценность: жизнь и ее сохранение. Мы должны отработать экстренную помощь. Я знаю, шла реформа, но на сегодняшний день она еще не завершена. Велись расчеты (тарифов предоставления экстренной помощи – ред.), но их тоже нет", – сказала Скалецкая.

Вторым приоритетом главы Министерства здравоохранения является трансплантология.

"Трансплантология долгое время оттягивалась. Я уже разговаривала с Минфином, и на этой неделе мы будем делать все, чтобы до конца года запустить трансплантологию и не откладывать закон (о трансплантации органов – ред.)", – добавила министр.

Третий приоритет Скалецкой – продолжение длительности жизни украинцев и повышение уровня рождаемости в стране.

"Мы будем работать над ростом продолжительности жизни и ростом рождаемости. Есть данные, что рождаемость сократилась на 40%. По этому вопросу должна быть государственная политика", – отметила она, назвав возможным решением репродуктивную медицину.

Зоряна Скалецкая заверила в том, что у новой команды Минздрава "желания сделать много", и обещала "переходить от планов к конкретным делам".

Министр также прокомментировала слухи о связи между ней и народным депутатом от партии "Слуга народа" Михаилом Радуцким, который является основателем частной клиники "Борис".

"Я с Михаилом Радуцким пересекалась только на прямых эфирах. Я всегда говорила, что готова помогать законопроектами. В какой-то момент сказали, что есть вакансии в правительстве и предложили подать резюме. Я прошла отбор, как и все министры. Никаких договоренностей между нами нет", – утверждает Скалецкая.

Напомним, что Зоряна Скалецкая была утверждена на должности министра здравоохранения в ходе первой сессии Верховной Рады IX созыва. С полным списком членов правительства нового премьер-министра Алексея Гончарука вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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