Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина

В некоторых областях Украины могут усилить карантин, если количество больных COVID-19 достигнет 60 на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель – 50. Также существует вероятность остановки общественного транспорта.

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Об этом рассказал в интервью BBC Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он не считает ошибкой ослаблять карантин в то время, когда в Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Правительство пытается балансировать между сохранением жизней украинцев и спасением экономики страны. Он назвал условие для усиления ограничительных мер.

"Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 000 населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 000. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", – сказал Шмыгаль.

На днях мэр Киева Виталий Кличко пригрозил снова ограничить работу транспорта, а все из-за того, что ситуация с коронавирусом ухудшалась в последние недели. Глав правительства подтвердил, что транспорт в некоторых областях действительно могут остановить.

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"Есть рост количества больных. Львовская область – на первом месте по количеству, есть Киев, традиционный лидер и в котором самая большая плотность населения и количество людей, есть Черновицкая, Ровенская область вырывается в лидеры. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта. Ситуация меняется каждый день. Это можно с боем сравнить. Как передовая – никогда не знаешь, как изменится ситуация через сутки. Относительно метро, то мы выступаем помощниками для местного самоуправления. Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные усиления или ослабления полагаются на местное самоуправление. Инициатором этого должен стать киевский городской голова. Если этой инициативы нет, а мы по показателям видим, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, будем вмешиваться", – сказал премьер.

В Украине в последние две недели почти ежедневно фиксировали суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, доходило до более чем 1100 случаев. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина". Но в последние дни эпидемия начала понемногу спадать: 948 новых больных за пятницу, 917 – за субботу, в воскресенье – 646. В то же время Максим Степанов объяснял, почему после ослабления карантина в Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка.

Ожидает ли Украину вторая волна коронавируса и усиления карантина?

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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