Транзит газа: стало известно, когда состоятся технические консультации ЕС-Украина-Россия

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Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября, сообщил источник в Европейской комиссии.

"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе 29 ноября", – заметил источник.

Министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров – Ред.) – начало декабря", – отметил чиновник ЕС.

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20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", – сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

Эти экспертные консультации станут уже вторыми с начала месяца.

Новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

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