Требования боевиков и возврат имущества украинцам: Геращенко сообщила детали переговоров в Минске

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске представители ОРДЛО потребовали освободить российских пленных, на что украинская сторона согласна, но с условием. Об этом написала на своей странице в Facebook вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина готова отдать России ее соотечественников-боевиков, но взамен на украинских политзаключенных.

"Как сообщили мне коллеги из СБУ и г-жа Лутковская (украинский омбудсмен. – Ред.), состоялась непростая дискуссия о продлении освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян России, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха, других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах, и стоим на том, что этот процесс освобождения наших с РФ должно быть разблокирован и продолжен. К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают", – написала Геращенко.

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Также она сообщила, что в Минске был поднят вопрос возвращения имущества украинцев, которое осталось на оккупированной территории.

"Украинские представители в группе подняли (по просьбе освобожденных в декабре заложников – гражданских, чье имущество осталось на оккупированных территориях или было украдено, "отжатые" авто, компьютеры, другое) возвращение имущества владельцам и обратили внимание представителей ОБСЕ на это фактическое ограбление украинцев", – добавила политик.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца недели из России будут освобождены два заложника. Украинский лидер объяснил, что это станет возможным благодаря договоренностям, которые велись.

Позже в СМИ появились слухи, что в рамках заявленного Порошенко обмена освободят двух пограничников. Также стало известно, кого могут передать российской стороне.