Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными

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На сегодняшних переговорах Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность об обмене пленными по формуле "все установленные на всех установленных". Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что переговоры проходили не в Минске, а в режиме видеоконференции.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже", – написала Олифер.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители "ЛНР" сорвали договоренности во время переговоров по обмену пленными на последнем заседании ТКГ в Минске.

В то же время в СМИ сообщали со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе, что в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек из списка на обмен. Кто-то не хочет в принципе возвращаться к боевикам, а некоторые хотят отбыть наказание в украинской тюрьме.

Напомним, что договорились о новом большом обмене лидеры стран на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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