Трехсторонняя контактная группа сегодня соберется в Минске: что будут обсуждать

Одной из тем станет - механизм получения пенсий на оккупированных территориях

Контактная группа начала работу. Фото: twitter.com/BelarusMID

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе соберется в среду, 18 сентября, на заседание в Минске. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Он отметил, что ключевыми вопросами встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Представительница правительства в парламенте Ирина Верещук указывала, что ТКГ также обсудит механизм получения пенсий на оккупированных территориях.

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Российские СМИ отмечали, что на заседании ТКГ будут согласованы сроки разведения сил на Донбассе, утверждена единая редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре.

Читайте больше о будущих переговорах по Украине между лидерами стран, о чем там будут говорить и каких результатов от встречи стоит ожидать в материале "Сегодня": "Запад дает России сигналы": когда встретится "Нормандская четверка" и завершит ли она войну на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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