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Три года работы Кабмина Гройсмана: премьер подвел итоги

Сегодня, 14:22

Гройсман считает, что быстрому решению проблем мешают сопротивление системы и ограниченность ресурсов

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Глава правительства Владимир Гройсман сообщил о результатах работы Кабмина за три года его премьерства. В частности, как отметил премьер-министр на своей странице в Facebook, был начат "капитальный ремонт страны".

"Сегодня исполняется три года со дня назначения нашего правительства. Тогда с трибуны Верховной Рады я пообещал: мы начнем капитальный ремонт страны. И мы взялись решать те проблемы, которые не решались годами – ремонтировать украинские дороги, перестраивать систему здравоохранения, менять пенсионную систему, обеспечивать новые возможности развития для детей, перестраивать методы работы и психологию чиновников, возрождать украинские города и села через механизмы децентрализации", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что понимает тех, кто критикует Кабмин, потому что люди хотели бы быстрого решения их проблем. При этом он заявил, что этому мешает "глубина проблем, сопротивление системы, ограниченность ресурсов".

"За эти три года мы сделали возможно больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями. Я пытался менять систему, которую считал неэффективной, но, слава Богу, за эти три года система не смогла изменить меня. Я уверен, что Украина может стать и станет сильной и успешной", - уточнил Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что в Украине необходимо продолжать все структурные реформы, а укрепление экономики и государственных институтов позволит адекватно реагировать на существующие вызовы.

По его словам, развитие авиации, морских портов и управление государственным долгом – в фокусе Кабинета министров.


Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

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Тег Кабмин, правительство, Гройсман

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