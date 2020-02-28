Три российских телеканала оказались под запретом в Украине

В Украине больше не будут ретранслировать телеканалы "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк"

В Украине, в существовании которой сомневаются российские политики, запретили ретрансляцию трех российских телеканалов – "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк". Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщила пресс-служба регулятора.

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ – русский", – говорится в сообщении.

Для извлечения из перечня трех телеканалов, принадлежащих к юрисдикции РФ, которое законодательством Украины признано государством-оккупантом и государством-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания.

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В частности, Нацсовет сослался на решение СНБО, который в 2015 году поручил Кабмину с участием Национального совета принять безотлагательные меры по прекращению российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации. Поэтому Нацсовет решил временно прекратить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

Трансляция значительной части российских каналов в Украине запрещена с весны 2014 года. Также под запрет попали фильмы, которые "прославляют российских военных и спецслужбы", российские деятели культуры, которые поддерживают политику России в отношении Украины, в частности – аннексию Крыма.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер похвалил президента Владимира Зеленского и назвал умными шаги, которые сделал глава государства против России.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США никогда не признают оккупацию Крыма и призвал Россию ее прекратить.

А Госдепартамент США потребовал от России прекратить оккупацию Крыма и четко заявил, что это украинский полуостров, который оккупанты превратили в военную базу.

Также новости "Сегодня" показывали выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

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