Труба подал в суд из-за указа Зеленского: экс-директор ГБР назвал причину

Роман Труба / Фото: ГБР

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба решил оспорить в суде указ президента Владимира Зеленского о его увольнении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени", – написал бывший чиновник.

Труба отметил, что теперь этому решению нужно дать правовую оценку.

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"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", – подчеркнул он.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 декабря Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Трубы с должности директора ГБР. Причиной этому стал вступление в силу закона о перезагрузке Госбюро расследований, согласно которому полномочия директора ГБР и его заместителей автоматически прекращаются, и начинается процедура отбора кандидатов и избрания нового руководителя ведомства.

Также стало известно, что уже с наступлением нового года против экс-главы ГБР открыли уголовное дело, хотя сам Труба не верит в его перспективность. Речь идет об истории с прослушкой в его офисе.

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