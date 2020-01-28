Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Труба подал в суд из-за указа Зеленского: экс-директор ГБР назвал причину

28 января, 09:48

Экс-глава «украинского ФБР» считает политическим решение о его увольнении

Роман Труба

Роман Труба / Фото: ГБР

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба решил оспорить в суде указ президента Владимира Зеленского о его увольнении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени", – написал бывший чиновник.

Труба отметил, что теперь этому решению нужно дать правовую оценку.

Реклама

"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", – подчеркнул он.

В тренде
Зеленский едет в Польшу: стали известны подробности визита

Как сообщали новости "Сегодня", 27 декабря Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Трубы с должности директора ГБР. Причиной этому стал вступление в силу закона о перезагрузке Госбюро расследований, согласно которому полномочия директора ГБР и его заместителей автоматически прекращаются, и начинается процедура отбора кандидатов и избрания нового руководителя ведомства.

Также стало известно, что уже с наступлением нового года против экс-главы ГБР открыли уголовное дело, хотя сам Труба не верит в его перспективность. Речь идет об истории с прослушкой в его офисе.

Смотрите в сюжете, как Рада принимала закон о ГБР:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд указ Владимир Зеленский ГБР Роман Труба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собиралисьЭкономика
В Раде назвали важное условие для отставки Авакова
В Раде назвали важное условие для отставки АваковаПолитика
Топ-менеджер
Топ-менеджер "Нафтогаза" ушел из набсовета "Укроборонпрома": деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...